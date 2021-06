Ein bislang unbekannter Mann soll am Freitagmorgen gegen 8.10 Uhr ein elfjähriges Mädchen in der Seminarstraße in Höhe des St. Dominikus Gymnasiums in Karlsruhe unsittlich am Oberschenkel berührt haben. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei befand sich die Elfjährige mit ihrem Fahrrad auf dem Schulweg als ihr der Mann entgegenkam. Unmittelbar nach dem Vorfall wurde das junge Mädchen von einem weiteren Mann angesprochen, informierte die Polizei. Dieser habe die Berührung gesehen und verfolgte den Täter sodann. Die Identität dieses Mannes ist noch unbekannt, weshalb die Kriminalpolizei ihn und weitere Zeugen sucht. Der Flüchtige war etwa 50 bis 60 Jahre alt, 1,80 Meter groß und hatte graue Haare. Sachdienliche Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721 666 5555.