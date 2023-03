Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am 7. Mai des Jahres 1961 verstarb der ehemalige Dekan und Geistliche Rat Eugen Sauer, der in Germersheim in der Zeit von 1920 bis 1956 das Amt des Stadtpfarrers bekleidet hatte und zum Ehrenbürger der Stadt ernannt worden war.

Eugen Sauer hatte am 22. Mai 1870 in Waldmohr das Licht der Welt erblickt und als Schüler die Gymnasien in Frankenthal, Kirchheimbolanden und Speyer besucht. Nach dem Studium an der theologischen Fakultät