Der Mann, der ein sechsjähriges Mädchen mit ihrem Kleid an einem Gartenzaun eingehakt haben soll, ist offenbar ermittelt. Eine Videokamera hatte den Täter aufgezeichnet. Die Polizei hatte am Freitag mit einem Foto nach ihm gesucht, woraufhin es neue Hinweise gab. Die Hintergründe zur Tat sind laut Polizei noch unklar. Die Ermittlungen dauern an. Der Vorfall ereignete sich im April, das Mädchen konnte sich aus der Situation selbstständig befreien.