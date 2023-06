Übergriff auf ein kleines Mädchen: Die Polizei sucht einen Unbekannten, der am Freitag, 7. April, gegen 13 Uhr in Begleitung einer Frau in der Königsberger Straße in Jockgrim unterwegs war. Aus einem privaten Gartengrundstück griff er von hinten ein 6-jähriges Mädchen und hakte es mit ihrem Kleid am Gartenzaun ein, so dass das Kind am Weglaufen gehindert war. Anschließend ging der Mann weiter. Das Mädchen konnte sich selbstständig und unverletzt befreien. Eine Videokamera am Haus zeichnete den Täter auf. Polizei und Staatsanwaltschaft Landau bitten nun um Hinweise zu dem Unbekannten. Diese nimmt die Polizei Wörth unter 07271 92210 oder per Mail an piwoerth@polizei.rlp.de entgegen.