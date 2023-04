Der Musikverein „Lyra“ Kuhardt mit seinen „Original Auwälder Blasmusikanten“ ist ein fester Bestandteil im kulturellen Leben der Dorfgemeinde. Das Orchester zählt aktuell 40 aktive Musiker, 18 Jungmusiker sind in Ausbildung. Für den 23. April ist in der Schulturnhalle eine Werbeveranstaltung geplant. Am 7. Mai gibt das Orchester ein Konzert ebenfalls in der Schulturnhalle. In der Zeit vom 23. bis 25. September soll es einen Jahresausflug geben; Anmeldungen bei Andreas Neu und Tobias Schöllhorn. Für mehrjährige Mitgliedschaft wurden Marianne Fritz, Walter Götz, Waltraud Hellmann, Hubert Lutz, Günther Scherer, Volker Mersy, Reinhard Dietze, Karl Trauth, Anna Schöllhorn und Franz Kunz geehrt. Für 25 Jahre Vereinstreue erhielten Klaus Götz, Uwe Kuhn und Markus Wolf eine Ehrenurkunde.