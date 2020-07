Drei Luxushandtaschen im Wert von 3.500 Euro hat ein bislang unbekannter Dieb aus einem Kellerraum in der Herrenstraße in Karlsruhe entwendet. Der Eindringling verschaffte sich zwischen Dienstag und Samstag gewaltsam Zutritt in den Kellerraum, öffnete Schränke und Truhen, und nahm die aufgefundenen Handtaschen an sich. Mit seiner Beute verschwand der Eindringling.