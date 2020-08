Der Karnevalverein Lustavia sagt seine Veranstaltungen in der Kampagne 2020/21 ab. „Wir wollen die Loschter Fasnacht so feiern, wie wir es wollen, wie wir es gewohnt sind und wie es von unseren Gästen und Freunden erwartet wird“, teilt der Vorsitzende der „Lustavia“, Michael Ott, mit. Beim unbeschwerten Feiern ergebe sich automatisch Nähe: „Schunkeln ohne Sitznachbar, feiern und tanzen mit Abstand, das geht einfach nicht.“

Beim Gardetanz seien 44 Damen gleichzeitig auf der Bühne. In den Garderoben bewegen sich üblicherweise mehr als 100 Aktive auf engstem Raum. Das alles „wie gewohnt“ durchzuziehen ist aus Sicht des Vereins schlichtweg unverantwortlich. „Mir persönlich liegt die Gesundheit der Besucher, unserer Aktiven und aller Personen hinter und unter der Bühne sehr am Herzen.“ Er wolle seiner Verantwortung als Vorstand gerecht werden. Deshalb bleibe nur die Absage. Es war der einstimmige Beschluss der Verantwortlichen.

In der kommenden Kampagne werde es keine Fasnachtsveranstaltungen in der TV-Halle Lustadt geben. Vor dem gleichen Hintergrund werde auch das Glühweinfest mit Weihnachtsmarkt am ersten Advent nicht stattfinden, teilt Ott mit.