Auch in diesem Jahr feiert der Karnevalverein Lustavia den Start in die fünfte Jahreszeit mit seiner traditionellen Narrenfete. Diese findet am Samstag, 16. November, ab 19.11 Uhr in der Turnhalle des TV Lustadt statt. Wie der Karnevalverein informiert, gibt es Karten ausschließlich an der Abendkasse. Die Türen zur Veranstaltung werden ab 18 Uhr geöffnet, sodass bis spätestens 19 Uhr sich alle begeisterten Narren in der Halle eingefunden haben sollten. Das Publikum erwartet ein vielfältiges Programm aus Büttenreden, Sketchen und Tänzen. Zudem wird der Verein sein Kampagnen-Motto, „Disco der 70er“, offiziell präsentieren. Das Feiern darf bei der Lustavia auch nicht zu kurz kommen. Aus diesem Grund wird nach dem offiziellen Programm Marcel der Kirchberger erst mit seinem eigenen Livemusik-Programm und anschließend als DJ für musikalische Unterhaltung sorgen.

Info

Narrenfete des Karnevalvereins Lustavia, Samstag, 16. November, 19.11 Uhr (Einlass 18 Uhr). Karten gibt es nur an der Abendkasse der Turnhalle des TV Lustadt, Am Turnplatz 1.