Mit einer Narrenparty wird der Karnevalverein Lustavia den Start in die Karneval-Kampagne 2021/2022 am Samstag, 13. November um 19.11 Uhr im Westheimer Bürgerhaus feiern.

Mit dem neuen Veranstaltungsort – die Turnhalle des Turnverein Lustadt steht in diesem Jahr auf Grund von Umbauarbeiten nicht zur Verfügung – ändert sich auch das Konzept der Veranstaltung. Wie der Name Narrenparty bereits verrät soll im Vordergrund der Veranstaltung die Party mit viel DJ-Musik und einer Cocktailbar stehen.

Vor der Party wird der Verein ein kurzweiliges Programm mit Sketchen, Tänzen und einer Schunkelrunde, die selbst zu Corona-Zeiten nicht fehlen darf, bieten. Zu den Höhepunkten des Programms wird der Tanz, passend zum Motto der Kampagne „Pfalz“, des Lustadter Elferrats zählen.

Karten zur Veranstaltung sind ausschließlich an der Abendkasse zum Preis von 8 Euro erhältlich. Der Einlass erfolgt ab 18 Uhr. Die Pressewartin der Lustavia, Annika Abraham weißt darauf hin, dass es sich um eine 2G-Veranstaltung halten wird und die entsprechenden Nachweise am Eingang kontrolliert werden. Masken müssen aufgrund der 2G-Regelung, nach aktuellen Stand, nicht getragen werden.

Um seinen Gästen den Transport von Lustadt nach Westheim und in der Nacht zurück zu ermöglichen, hat der Verein einen Bus-Shuttle-Service eingerichtet. Der Bus wird alle Lustadter Bushaltestellen anfahren, zwei Hinfahrten zur Veranstaltung (Abfahrt an der ersten Haltestelle, Lustadt Pfalz (Oberdorf) um 17.44 Uhr und um 18.22 Uhr) sowie drei Rückfahrten (Abfahrt am Westheimer Bürgerhaus um 23, 0.30 und 2 Uhr) anbieten. Im Bus wird die generelle Maskenpflicht gelten.

Info

Weitere Infos zur Narrenparty sowie die genauen Abfahrts- und Ankunftszeiten an den einzelnen Bushaltestellen unter www.lustavia.de sowie auf der Facebook-Seite des Karnevalverein Lustavia