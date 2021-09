Im Jahr 2023 wird Lustadt mit mehreren, über das Jahr verteilten Festlichkeit sein Dorfjubiläum feiern. Das Festkomitee, welches die Feierlichkeiten plant, ist nun auf der Suche nach einem Logo für das Jubiläumsjahr. Gesucht wird ein Bild oder eine grafische Anregung, das/die sowohl zu Lustadt als auch zum Jubiläum passen soll. Die Gestaltung ist dabei dem Künstler ganz frei überlassen. Neben Trostpreisen für alle Einsendungen winkt dem Schöpfer des Gewinner-Logos eine Essens-Einladung für zwei Personen in ein Lustadter Restaurant.

Vorschläge sollen bis zum 31. Oktober an die Ortsgemeinde Lustadt , Obere Hauptstraße. 140, 67363 Lustadt (per Post oder in den Briefkasten am Rathaus) oder per E-Mail an gemeinde@lustadt.de eingereicht werden.