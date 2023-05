Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In den vergangenen Tagen wurden in der Südpfalzkaserne, wo sich das Römerschiff Lusoria Rhenana im Winterquartier befand, viele Vorbereitungen getroffen. Ein Transportgestell wurde auf dem Schwerlasttransporter befestigt. Am Samstag ging es dann endlich auf Reise.

Masken und vorherige Schnelltests gehörten zu den vorbereitenden Arbeiten am Schiff immer hinzu. Auch letzten Samstag testete ein Mediziner alle Beteiligten, bevor am frühen Morgen das Römerschiff