Auch dieses Jahr an Karfreitag gedachten zirka 300 Soldatinnen und Soldaten ihrer im Jahr 2010 gefallenen Kameraden. Von der Südpfalz-Kaserne in Germersheim marschierten sie um 7.15 Uhr bei Temperaturen um den Gefrierpunkt in geschlossener Formation los. Der Kommandeur des Luftwaffenausbildungsbataillons, Oberstleutnant Christian Zerau, führte die Marschgruppe an.

Bei dem sogenannten 16K3-Gedenkmarsch werden gemeinsam 16 Kilometer mit 16 Kilogramm Gepäck marschiert. Das K3 steht für die drei gefallenen Soldaten eines verlustreichen Gefechts am 2. April 2010 Afghanistan. Jedes Jahr erhöhen sich die Strecke und das Gewicht um eins.

Am diesjährigen Marsch nahmen in Germersheim auch zivile Angestellte der Bundeswehr sowie Soldaten der US-Streitkräfte teil. Deutschlandweit hatten sich mehr als 26.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf den Weg gemacht, neben Soldatinnen und Soldaten auch Angehörige der Blaulichtorganisationen.