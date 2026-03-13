Feierliches Gelöbnis im Stadion Wrede wird unter anderem begleitet von Geräteschau und Überflügen von Militärmaschinen.

Zirka 380 Rekrutinnen und Rekruten des Germersheimer Luftwaffenausbildungsbataillons, des Artillerielehrbataillons 345 aus Idar-Oberstein und des ABC-Abwehrregiments 750 aus Bruchsal werden am Donnerstag, 19. März, 16 bis 17 Uhr, ihr feierliches Gelöbnis beziehungsweise ihren Diensteid ablegen. Die Gelöbnisrede hält Germersheims Bürgermeister Marcus Schaile.

Die Zeremonie findet im Wrede-Stadion statt, weil angesichts der großen Anzahl Rekruten mit mehr Besuchern und Angehörigen als sonst gerechnet wird und dort mehr Parkplätze zur Verfügung stehen. So begründet der Kommandeur des Luftwaffenausbildungsbataillons, Oberstleutnant Christian Zerau, den Umzug vom Stadtpark Fronte Lamotte in der Stadtmitte, wo üblicherweise das Gelöbnis stattfindet, an den Stadtrand.

Das Programm im Stadion sieht auch einen um 10 Uhr beginnenden Angehörigenbesuchstag vor „mit zahlreichen Exponaten zum ’Anfassen’ aus den Streitkräften“. Dazu zählen unter anderen eine Panzerhaubitze 2000, ein MARS II Raketenwerfer sowie Hubschrauber vom Typ H145. Zwischen 14.30 und 15 Uhr ist nach Mitteilung der Luftwaffe ein Formationsüberflug von Eurofightern vorgesehen, ein ökumenischer Feldgottesdienst um 15 Uhr soll das Begleitprogramm abrunden. Zum feierlichen Gelöbnis selbst ist der Überflug eines Airbus A 400M geplant.