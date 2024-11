Vor wenigen Tagen reiste der 100.000. Trainingsteilnehmer zur einsatzvorbereitenden Ausbildung beim Luftwaffenausbildungsbataillon in der Südpfalz-Kaserne in Germersheim an. Der inzwischen ehemalige Kommandeur, Oberstleutnant Christoph Kück, überreichte dem Hauptfeldwebel eine Erinnerungsurkunde samt kleinem Weinpräsent aus der Pfalz und beglückwünschte ihn zu diesem besonderen und für ihn unvorhergesehenen Ereignis.

Bereits seit 1999 wird am Standort Germersheim die einsatzvorbereitende Ausbildung der Luftwaffe durchgeführt. Beginnend mit der Ausbildung für den KFOR-Einsatz auf dem Balkan, gab es in den vergangenen 25 Jahren verschiedene Trainings im heutigen Luftwaffenausbildungsbataillon. Ob für Afghanistan, Mali, Niger oder Jordanien – die Ausbildung in der Festungsstadt Germersheim war für alle Einsätze ein Pflichttor für die Soldatinnen und Soldaten der Luftwaffe. Aber auch Angehörige anderer Teilstreitkräfte sowie Streitkräfte anderer Nationen nahmen nach Mitteilung der Luftwaffe regelmäßig an der einsatzvorbereitenden Ausbildung in der Südpfalz teil.