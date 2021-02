Die Freien Wähler (FWG) Germersheim-Sondernheim mahnen eine Entscheidung der Stadt zum Einsatz von Luftreinigungsgeräten in Kitas und Schulen an. In einem Schreiben an den Bürgermeister Marcus Schaile (CDU) erinnert Fraktionschef Peter Meyer an den Antrag der FWG vom 23. November und den folgenden positiven Bescheid des Stadtrates. Meyer: „Wie die RHEINPFALZ berichtete, hat die Kreisverwaltung Germersheim beziehungsweise die Verbandsgemeinde Jockgrim mittlerweile für Schulen, Kindertagesstätten und Horte Luftreinigungsgeräte angeschafft.“ In Anbetracht der zu erwartenden weiteren Öffnungen der Kindertagesstätten einhergehend mit einer erhöhten Infektionsgefahr durch Covid-19-Mutationen „halten die Freien Wähler eine zeitnahe Entscheidung zum Schutz der beteiligten Personen für dringend notwendig.“ Im Antrag vom November heißt es: „Im Kampf gegen die Ausbreitung von Covid-19 können Luftreiniger eine wichtige Rolle spielen. Luftreiniger können Coronaviren aus der Luft filtern und so das Risiko einer Infektion deutlich verringern. “ Falls die raumlufttechnischen Voraussetzungen in den Kitas nicht so gegeben seien, dass sie einen wirksamen Schutz gegen Ansteckungen bieten, sollte der Einsatz von Luftreinigungsgeräten erwogen werden.