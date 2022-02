Voriges Jahr bestellt, vergangene Woche endlich geliefert und am Mittwoch in Betrieb genommen: Die lange erwarteten Luftfiltergeräte für die Grundschule sollen für bessere und hoffentlich virenfreie Luft in den Klassenzimmern sorgen. In der Ratssitzung berichtete Bürgermeister Michael Detzel überdies, dass die beiden vor wenigen Monaten angeschafften Whiteboards, also elektronische Tafeln, sehr gut genutzt werden. Während des Unterrichts könnten damit schnell Themen im Internet nachgeschaut werden, aber auch kranke Schüler bekämen so den Tafelmitschrieb nach Hause und könnten quasi online am Unterricht teilnehmen. Die Whiteboards böten soviel Möglichkeiten, dass sei ein „Quantensprung“ für die Schule seien, so Detzel