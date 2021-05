Unfallsicherheit, Schlaf und Kommunikation gestalten Corona-Sicherheitsmaßnahmen im Kinderhort und den Kitas schwierig. Deshalb werden jetzt Luftreinigungsgeräte gekauft.

„In den Kindertagesstätten der Ortsgemeinde und im Hort besteht, im Bezug auf die Corona-Pandemie und verglichen mit zum Beispiel Schulen, eine besondere Situation.“ Dies erklärte Ortsbürgermeisterin Sabine Baumann (CDU) in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag zu geplanten Schutzmaßnahmen für Kinder und Personal in den Kitas und im Hort.

„Das dauerhafte Tragen von Masken erschwert die Interaktion zwischen Kind und Erzieherin, Fenster in den Kitas sollen aus Sicherheitsgründen nicht geöffnet werden, im Schlafsaal ist das Öffnen der Fenster auch kaum möglich, weil damit die Räume zu stark auskühlen oder die Kinder im Schlaf gestört werden“, zählte die Ortschefin Argumente für die besondere Situation auf. Deshalb sollen in den Kitas Luftreinigungsgeräte installiert werden, beschloss der Gemeinderat einstimmig.

Bis zu 50 Geräte werden notwendig

Vor der Sitzung hatte die Verwaltung Angebote von drei Firmen zu einem geschätzten Bedarf von rund 50 Geräten eingeholt, die billigste Anbieterin war die Firma GMS aus Jockgrim. Sie erhält den Auftrag, für alle Räume, in „denen Luftreinigungsgeräte erforderlich und sinnvoll“ sind, so der Beschluss, die Luftfilter zu liefern, dabei gibt es große und kleine Geräte, die sich auch in der Betriebs-Lautstärke unterscheiden. Die Kosten je Gerät liegen bei circa 2 150 Euro.

Helmut Gurlin, FWG, wollte wissen, ob die Ortsgemeinde diese Geräte überhaupt kaufen dürfe, ob das Vorhaben nicht als freiwillige Leistung anzusehen sei und damit wegen der hohen Schulden der Gemeinde nicht erlaubt sei. Weiter wollte er wissen, ob Jockgrim für deren Kauf eventuell Zuschüsse bekommen werde. Dazu die Ortschefin: Ein Antrag auf Zuschüsse sei gestellt worden, aber es liege noch keine Antwort vor. Der Kauf der Reinigungsgeräte verursache kein „Genehmigungsproblem“, denn es gehe um den sicheren Betrieb der Kitas.

Am Wall wird nur gemulcht

Der Lärmschutzwall entlang des zweiten, neueren Abschnittes der Ortsrandstraße ist immer noch nicht dauerhaft bepflanzt. Das Setzen von Bäumen und Sträuchern war im letzten Herbst vorgesehen, wurde jedoch noch einmal verschoben. Deshalb müssen während der kommenden Wachstumsperiode die Flächen des Lärmschutzes und die Flächen an dessen Sohle gepflegt werden.

In Absprache mit dem Landespfleger sei aufgrund der problematischen Verhältnisse am Lärmschutzwall Mulchen vertretbar. Außerdem werde kein Schlegelmulcher zum Einsatz kommen, sondern ein Sichelmäher- beziehungsweise -mulcher, der das Gras circa zehn Zentimeter über dem Boden schneide. Und es solle nicht die gesamte Fläche auf einmal bearbeitet werden, sondern gestaffelt gemulcht werden. Wie im komenden Herbst der Wall bepflanzt werden soll, werde in einer der nächsten Ratssitzungen vorgestellt, sagte die Ortsbürgermeisterin. |bic