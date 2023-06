Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Verbandsgemeinde Lingenfeld schafft für ihre fünf Grundschulen Corona-bedingt Luftreinigungsgeräte an. Aber nicht alle im Verbandsgemeinderat sind dafür.

Seit dem 19. April wurden in den Schulen zwei Varianten vom Geräten getestet: an der Decke montierten UVC-Lampen, bei denen mit ultraviolettem Licht schädliche Organismen, also auch Coronaviren