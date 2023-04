Um die Attraktivität des Strandbades zu steigern, war bisher eine luftgefüllte Baderutsche auf dem See installiert. Nun soll eine Neue angeschafft werden. Die hat Vorteile, ist aber auch teuer.

Die luftgefüllte Badrutsche verliert im Laufe der Saison immer wieder Luft und muss aufgeblasen werden. Das Aufblasen außerhalb des Wassers ist während des laufenden Betriebes nicht praktikabel. Und da das Material nicht winterfest ist, muss die Rutsche nach Saisonende in einer Halle aufbewahrt werden. Die Nutzungsdauer einer solchen Rutsche liegt bei etwa fünf Jahren. Der Kauf eines ähnlichen Modells würde zirka 6000 Euro kosten. Als Alternative zur luftgefüllten Rutsche solle eine Wasserrutsche aus Glasfaserkunststoff angeschafft werden, die fest auf einem Pontonsystem verbaut ist. Sie kann ganzjährig auf dem See bleiben. Das Pontonsystem gleicht dem Pontonsteg am See. Durch ihre Größe von rund 25 Quadratmeter dient die Rutsche außerdem als Badeinsel und als weitere Sprungmöglichkeit in den See. Neben der Wasserrutsche ist an den Pontons auch eine Badeleiter verbaut. Der Preis: rund 27.000 Euro.

Kritik an Kosten

Da die Renaturierung des Badesees in diesem Jahr voraussichtlich nicht oder nicht in vollem Umfang realisiert werden kann, wäre Geld für die Anschaffung der Rutsche vorhanden. Für die CDU ist die Anschaffungssumme zu hoch. Sie stehe in keinem Verhältnis zu den Kosten für eine Ersatzbeschaffung, so Lisa Dudenhöffer-Essert. Sandra Jäger (Grüne) bezeichnete die Anschaffungssumme als „happigen Preis“. Zudem kritisierte sie den Plan, in Teilen das Geld für die Renaturierung zu verwenden. Rudi Jud (Freie Wähler) erinnerte daran, dass die neue Badesaison kurz bevorstehe. Er hoffe, dass die neue Rutsche bereits zur Saison zur Verfügung steht und nicht erst im Spätjahr geliefert wird.

Ortsbürgermeister Reiner Hör (Aktive Bürger) verteidigte die Anschaffung einer neuen Rutsche. Außer dieser habe man für den See überhaupt keine Attraktion. Ratsmitglied Yvonne Klein (Aktive Bürger) monierte in diesem Zusammenhang auch den Zustand des Beachvolleyballfeldes. Der Sand sei verschmutzt und die Netze defekt. Insgesamt sei die Anlage „marode“. Der Gemeinderat stimmte mehrheitlich bei neun Neinstimmen für den Kauf.