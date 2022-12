Die Stadt Hagenbach sucht für ihren Monatsmarkt einen neuen Obst- und Gemüsehändler. Der bisherige Anbieter beendet seine Geschäftstätigkeit zum Jahreswechsel. „Obst- und Gemüse gehört einfach zu einem Markt. Es wäre schön, wenn wir kurzfristig einen Nachfolger finden. Außerdem dürfen sich gerne weitere Lebensmittel- und Spezialitätenanbieter bewerben. Auch ein interessantes Floristikangebot würde den Markt bereichern“, sagt der Beigeordnete und Organisator des Marktes Tobias Zimmermann. Der Markt findet an jedem ersten Freitag im Monat von 14 bis 18 Uhr statt. Die nächsten Termine 2023: 6. Januar, 3. Februar, 3. März. Bewerbungen können telefonisch unter 0176 966 09208 oder per E-Mail an tobias.zimmermann@hagenbach.de gerichtet werden.