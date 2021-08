Am Freitag, 6. August, von 14 bis 18 Uhr ist wieder Ludwigsmarkt. Elf Marktbeschicker bieten rund um den Kirchplatz und auf der Ludwigstraße unter anderem Obst, Gemüse, Eier, Nudeln, mediterrane Feinkost, besondere Olivenöle, Backwaren, selbstgenähte Kinderkleider und ein Waffelverkauf zugunsten der Flutopfer in Rheinland-Pfalz. Die angrenzenden Gastronomen „Amico Fritz“ und „Wachthäusel“ öffnen ihre Außenbereiche entsprechend früher. Die Stadt richtet eine temporäre Fußgängerzone ein. Für die Folgemärkte haben sich bereits weitere Marktstandbetreiber angekündigt. Ab September wird dann ein Fischstand zu Gast sein. Der Ludwigsmarkt findet an jedem 1. Freitag im Monat statt.