Am Freitag, 3. September, lädt die Stadt Hagenbach wieder zum monatlichen Ludwigsmarkt rund um den Kirchplatz ein.

An jedem ersten Freitag im Monat kommen verschiedene Marktbeschicker zusammen und bieten ein breites Spektrum an frischen, handgefertigten und erlesenen Angeboten. Erstmals ab September mit dabei sind Wild- und Fischspezialitäten. Familie Rück aus Hochstadt bietet 70 frische Wildprodukte vom Schwarz-, Rot- und Rehwild für die Pfanne, den Kochtopf und den Grill an.

Frisches aus den Seen, Meeren und Flüssen bietet Roland Sturm aus Rheinstetten. In der Auslage findet man unter anderem Lachsfilet Färöer, Thunfisch vom Leinenfang in Sushi-Qualität, Wolfsbarsch, Dorade, Sea-Tiger Riesengarnelen, Heilbuttfilet aus Grönland, sowie die beliebten Süßwasser-Klassiker Forelle und Zander.

Der Ludwigsmarkt lockt mittlerweile viele interessierte Besucher aus der Region. Die angrenzende Gastronomie und der historisch geprägte Ortskern runden das Hagenbacher Marktflair ab. Parkplätze sind ausreichend am Festplatz vorhanden. Der kurze Fußweg zum Kirchplatz ist ausgeschildert.