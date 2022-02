Seit dem Jahreswechsel sind die Lotto-Toto-Agentur und die Postfiliale in der Hagenbacher Ludwigstraße unter neuer Leitung.

Rosemarie Scherrer beendete ihre Tätigkeit, nachdem ihre Familie seit 1949 das „Lottolädel“ und seit 2004 auch die Postfiliale geführt hatte. Nachfolger ist Lothar Frank von der Aral-Tankstelle Frank. „Ich habe zwar vor Jahren mal mein Interesse bekundet, war nun aber doch überrascht, als die Stadt als Vermieterin der Räume auf mich zukam, weil andere Bewerber abgesprungen waren.“ Da das Geschäft zur Tankstelle passe und seine älteste Tochter Verena ins Unternehmen eingestiegen ist, habe er sich zur Übernahme entschieden.

Voraussetzung sei für ihn gewesen, dass er vor allem fürs recht umfangreiche Postgeschäft das eingearbeitete Personal übernehmen konnte. Allerdings würde er auf Dauer die Filiale gerne in sein Tankstellenareal in der Friedensstraße integrieren. „Es ist für uns rationeller und es gibt hier für die Kunden Parkplätze. Post braucht schließlich jeder.“ In seiner Lottoagentur habe er seinem Glück mit einem Wettschein noch nicht auf die Sprünge geholfen. „Ich glaube eher an das Glück der Fleißigen.“