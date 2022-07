Seit 50 Jahren wird Seng-Yoga am Sportinstitut Karlsruhe angeboten. Von einem Bauingenieur entwickelt, lockt es inzwischen Hunderte Teilnehmer.

Das sei „wie Scientology“, hieß es vor 50 Jahren am Sportinstitut der damaligen Technischen Hochschule (heute KIT). Auf das Thema Yoga wollte sich zunächst niemand richtig einlassen. Auch vor 30 Jahren gab es Vorbehalte: „Die Sportwissenschaft hat sich damit nicht befasst“, bekundet der heutige Chef des Sportinstituts am KIT, Alexander Woll. Doch der Bauingenieur und frühere Professor am Institut für Wasser und Gewässerentwicklung, Hansjörg Seng, hatte sich am Ende durchgesetzt. Seitdem lockt das respektvoll „Seng-Yoga“ genannte Programm jedes Jahr Hunderte Interessenten an. Das wurde deutlich bei einem Festakt zum Jubiläum.

200 stehen auf der Warteliste

„Loslassen“, so lautete der Titel eines Artikels zu einem früheren Jubiläum – als das 40-jährige Bestehen gefeiert wurde. Der inzwischen 83-jährige Hansjörg Seng war selbst in Essen das erste Mal auf Yoga gestoßen – er startete dort seine berufliche Laufbahn. Im Wintersemester 1971/72 war er es, der die damals exotisch wirkenden Übungen zur Entspannung und Kontemplation an der Universität Karlsruhe einführte. „Jeden Dienstagabend gab es einen Kurs und ich bin stolz darauf, das regelmäßig durchgehalten zu haben“, sagt er. Jahre später wurde es für die 5.500 Sportstudierenden als Wahlfach angeboten. Yoga ist am KIT eines von insgesamt 340 verschiedenen Angeboten im Hochschulsport. Das Interesse ist hoch: Derzeit gibt es zwölf Kurse mit mehr als 200 Teilnehmern. Etwa 200 weitere Personen stehen auf der Warteliste. Laut Angaben des KIT war Karlsruhe die erste Hochschule in Deutschland, die solche Yoga-Kurse anbot. Seit Anfang 2000 werden von Hansjörg Seng und seiner ebenfalls yogabegeisterten Frau Hildegard regelmäßig Übungsleiter ausgebildet. 31 sind es seither. „Yoga bringt einen immer wieder auf den Boden“, sagt ein Besucher des Festakts. Es sei „deutlich mehr als Körperübung, und erfasst den Geist mit“, meint ein anderer.

Man muss den Körper dafür schulen

Für Hansjörg Seng ist es wichtig, das „Überraschende mit einzubauen, zum Staunen zu bringen“ – Routine ist ihm fremd. Der überregional bekannte Yoga-Lehrer R.Sriram fasste in seinem Vortrag im Hörsaal des Sportinstituts zusammen: es brauche eine Schulung, um den Körper wahrzunehmen. Wichtig sei die Erkenntnis, bei Yoga „kein Gegenüber“ zu haben, wie etwa einen Ball mit dem man spiele. Das Gefühl vom Körper, das Rana, das auf Sanskrit Lust oder Freudigkeit bedeutet, stehe im Zentrum.

Sportinstitutsleiter Alexander Woll betrachtete Yoga einst kritisch. Das „sei was für Frauen, arg entspannungslastig“, dachte er. Bis er vor etwa 15 Jahren selbst einen Kurs belegte. Seitdem ist Yoga Teil seines täglichen Fitnessprogramms. „Ich habe gespürt, dass es guttut“, bekennt Woll.