Nach fast einem halben Jahr der Schließung hat die Ortsgruppe des Pfälzerwaldverein im Maiblumenwald seine „Loschter Hütte“ wieder geöffnet. Für den Verein ein Kraftakt.

Im Maiblumenwald sind viele Stimmen zu hören, von Menschen, die sich angeregt unterhalten. Auf dem Handkeesplatz selbst ist nichts los. Es sind nur einige Autos an der Stelle abgestellt, an der normalerweise beim Fest ein Autoscooter steht. Allerdings ist Betrieb in der benachbarten „Loschter Hütte“ . Denn die hat seit Donnerstag immer an diesem Wochentag einmal die Woche geöffnet.

„Zumindest über den Sommer“, sagt Robert Mathaei. Er ist Vorsitzender der PWV-Ortgruppe und „Hüttenwirt“ an diesem Eröffnungstag. Wie es über den Winter weitergeht, ob geöffnet bleibt, ob einen Monat geschlossen wird – „darüber haben wir uns noch nicht unterhalten“, sagt Mathaei. Er ist seit April vergangenen Jahres Vorsitzender der Ortsgruppe. Erst war der gebürtige Brandenburger, dessen Akzent noch immer gut zu hören ist, „nur ein Wanderführer“. Jetzt habe ich die Verantwortung „für den Verein und eine ganze Hütte“, sagt Mathaei. 108 Mitglieder zählt der Verein. Und nicht wenige der Jüngeren haben sich bereit erklärt, bei der Bewirtung zu helfen.

Hüttenschließung wegen Personalmangels

Das ist notwendig geworden, weil die Pächter-Familie Ende vergangene Jahres gekündigt hatte. Die Frist betrug drei Monate, also konnte der Verein erst seit April wieder über die Vereinshütte verfügen. Im Laufe des vergangenen Jahres hatte die Pächterin mehrmals versucht, Personal zu finden, was sich als schwer erwiesen habe. Auf der Facebook-Seite der „Loschter Hütte“ befindet sich der letzte Eintrag der Pächter-Familie, die sich damit verabschiedete: „Was wir in den letzten vier Jahren mit viel Herzblut aufgebaut haben, werden wir schweren Herzens wieder abgeben müssen. Unter anderem sind ständiger Personalmangel, teils extreme Preissteigerungen bei Energie und Lebensmittel ausschlaggebend für unsere Entscheidung gewesen. Wir hätten es nicht übers Herz gebracht, diese Mehrkosten auf unsere Gäste umzulegen“, heißt es da.

Mathaei selbst kann an den Donnerstagen, an denen er Dienst in der Hütte schiebt, im Berufsleben „angefallene Überstunden abfeiern“. Am Eröffnungstag sind sie insgesamt zu dritt. Gerade reicht seine Frau Sandra ein Handkeesbrot auf einem Teller aus der Küche. Seine beiden Kinder schnappen es sich und tragen es in den Hof. Dort sitzen bereits 15 bis 20 Gäste und unterhalten sich. Mathaei ruft den beiden noch hinterher, dass das Essen eigentlich an der Theke abgeholt werden muss. „Wir sind eine PWV-Hütte mit Selbstbedienung“, sagt er. Die Speisekarte wird derzeit klein gehalten. Neben Bratwurst mit Kraut und Brot gibt es noch Saumagen, das besagte Handkeesbrot und Brezeln. Kaffee und Kuchen dürfen neben üblichen Pfälzer Getränken nicht fehlen.

Hütte bei Senioren beliebt

Kaffee und Kuchen wurde bisher für Senioren des Vereins und der Gemeinde einmal im Monat in der „Loschter Hütte “ angeboten. „Mit zunehmendem Interesse“, sagt Mathaei. Die Leute benötigten den Kontakt und hier ist es „schon schön“. Das war auch ein Grund, warum er sich bereit erklärte, das Amt des Vorsitzenden zu übernehmen. Denn „die Ortsgruppe aufzulösen und die Hütte abzugeben, das wäre zu Schade gewesen“. Neben vielen Familienwanderungen bietet der Verein mit Sandra Mathaei einmal die Woche Nordic Walking an. Und am Donnerstag hat die Hütte wieder von 14 bis 20 Uhr geöffnet. Die Ersten waren Mathaei zufolge bereits gegen 13 Uhr da: „Die mussten halt noch etwas warten.“ Geärgert hat das wohl niemanden, denn immer mehr Senioren kommen nach und nach dazu und genießen die Ruhe und die Geselligkeit im Maiblumenwald.