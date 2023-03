Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sie sind Macher im Hintergrund und geben den Entscheidern im Stadtrat Hinweise darauf, was in der Stadt zu erledigen ist – vieles davon erledigen sie gleich selbst. Die Rede ist von den Akteuren der Lokalen Agenda 21. In den rund 20 Jahren ihres Bestehens in Germersheim haben sich die Agenda-Initiativen in ihrer Organisation verändert – nicht aber in ihrer Funktion für die Stadt. Eine weitere Veränderung steht aber bevor.

Der Vertrag des Agendabeauftragten Heinz Sachs läuft zum Jahresende aus. Nachfolge ist nicht in Sicht. „Aber es wird eine Nachfolge geben. Die Lokale Agenda wird weitergehen, sie ist