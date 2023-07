Das Goethe-Gymnasium hat einen neuen Kiosk. Wochenlang haben Schüler, die den Verkauf übernehmen, ausprobiert, was gut ankommt und was nicht. Fleischkäse wurde aus der Theke verbannt.

Jahrelang hatte der Hausmeister der Schule den Kiosk betrieben. Zum Halbjahr ist er in Rente gegangen. Diesen Wechsel hat die Schule für Veränderungen genutzt: „Wir haben den Kiosk umgestaltet, sowohl baulich als auch inhaltlich“, sagt Konrektor Martin Stein. Eine Schüler-AG hat das Konzept entwickelt und kümmert sich um den Betrieb. Die Waren in der Auslage sollen möglichst lokal oder regional eingekauft und nachhaltig produziert werden. Der „Durstlöscher“ im Plastikbeutel, der oft durchs ganze Haus geflogen und am Ende mit lautem Knall explodiert sei, hat damit ausgedient. „Die Schüler möchten aber Getränke mit Geschmack“, weiß der Konrektor. Eistee und Co. liefert jetzt ein Hersteller in Glasflaschen. Zu Bruch sei bislang kaum was gegangen.

Die 30 Mitglieder der AG haben Produkte getestet und Hygieneschulungen gemacht. Sie haben in einer Umfrage die Wünsche der Schüler ermittelt und diese mit ihren Ansprüchen abgeglichen. „Ohne Brezeln geht es nicht“, erzählt die Oberstufenschülerin Perinbana lachend. Auch Streuselschnecken, Schokobrötchen und Muffins sind im Sortiment und kommen gut an. Der Fleischkäseweck, der bis Januar ein Renner gewesen sein soll, werde, so der Konrektor, den veränderten Ansprüchen allerdings nicht mehr gerecht. Neu ist hingegen eine Käse-Laugen-Stange mit halalen Rindfleischstückchen. An dem perfekten Geschmack feile der Bäcker noch.

Preise sollen erschwinglich bleiben

Seit März läuft die Testphase für den Kiosk. Die Schüler haben so tageweise Erfahrungen gesammelt, bis der Ablauf rund war. Im neuen Schuljahr soll es dann richtig los gehen mit Verkauf an vier Tagen die Woche. Einmal im Monat soll es freitags besondere Aktionen, etwa mit Hot Dogs, geben. Ansonsten ist der Kiosk an diesem Wochentag für andere Schüler vorbehalten, beispielsweise wenn die Oberstufe ihre Abi-Kasse aufbessern will.

In den Pfingstferien haben Handwerker den Kiosk komplett umgebaut und aktuellen technischen und hygienischen Standards angepasst: Der Raum hat neues Mobiliar, eine versteckte Spüle, viel Stauraum und der Stromfresser-Kühlschrank wurde durch ein modernes Gerät ersetzt. Die Kosten dafür trägt der Landkreis als Schulträger. „Wir können mit vier Leuten hier drin gemütlich verkaufen“, sagt Perinbana. In den zwei Pausen stehen schon mal um die 100 hungrige Schüler vornedran.

Die Jobs rund um den Kioskbetrieb, auch Buchhaltung, sind weitgehend auf die Schüler der AG verteilt. Viel Gewinn wollen die Jugendlichen nicht erzielen. Da die Einkaufspreise inflationsbedingt ordentlich angezogen hätten, will man nicht noch eine Schippe drauflegen. Sonst kaufe keiner mehr. Überhaupt sollen die Preise gegenüber früher nur leicht steigen, sagt Lehrerin Nina Taillander, die das Projekt betreut. Mit dem Geld, das hängenbleibt, werden die einheitlichen Shirts mit Logo finanziert oder mal ein gemeinsames Essen für die Schüler-AG geplant. Grundsätzlich werde knapp kalkuliert, um nicht viele Reste zu produzieren.

Verantwortung übernehmen, freie Entscheidungen treffen, praktische Erfahrung sammeln können – deswegen sind Perinbana und ihre Kollegen am Start. Offizielle Eröffnung ist am kommenden Samstag beim Präsentationstag des GGG.

Termin

Das Schulkiosk eröffnet am Samstag, 15. Juli, 10 Uhr, beim Präsentationstag des Goethe-Gymnasiums. Dann werden auch die Ergebnisse der Projektwoche an der Schule vorgestellt.