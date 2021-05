Ende des vergangenen Jahres schloss in Bellheim die Zahnarztpraxis Theimann in der Hinteren Straße ihre Pforten. Inzwischen steht ein Nachfolger bereit. Die Logopädiepraxis Fohrn aus Landau wird dort eine Filiale eröffnen.

Drei ausgebildete Logopädinnen werden künftig Patienten mit Sprachproblemen behandeln. „Unser Patientenfeld ist vielfältig“, sagt Reiner Weisensee, der in der Praxis Fohrn für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. „Oftmals sind es Kinder mit sprachlichen Entwicklungsstörungen, aber auch Teenies mit Zahnspangen, oder ältere Leute, die einen Schlaganfall erlitten haben.“ Die Patienten würden zumeist mit einer sogenannten Heilmittelverordnung vom Hausarzt geschickt. „Dabei bekommen sie in der Regel ein Rezept über zehn Sitzungen, mit denen es aber meistens nicht getan ist“, so Weisensee. Die drei Logopädinnen, die das Bellheimer Team bilden werden, haben vorher bereits in der Landauer Filiale zusammengearbeitet. Dort muss nach deren Wechsel aufgestockt werden, wobei Fachpersonal nur schwer zu finden sei, wie Weisensee sagt. Die Praxis Fohrn plant außerdem eine weitere Filiale in Landau, und zwar im Bethesda Seniorenzentrum.

Warum wurde Bellheim als neuer Praxisort ausgewählt? „In Bellheim und Umgebung war die Abdeckung mit logopädischen Angeboten sehr gering. Betroffene mussten bis zu sechs Monate auf eine Behandlung warten“, informiert Weisensee. Außerdem wohne eine der Logopädinnen, die bald in der neuen Praxis an die Arbeit gehen, in Bellheim. Das habe die Wahl dann schließlich recht einfach gemacht. Die ersten Behandlungstermine sind für Montag, 15. Februar, angesetzt. Die ersten Behandlungszimmer und der Warteraum seien soweit einsatzbereit, so Weisensee. Es werde aber erstmal noch ein fließender Übergang. Bis der Umzug ganz geschafft ist, könnten noch drei bis vier Monate ins Land ziehen.