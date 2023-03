Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am sichtbarsten ist die Hilfe der Wörther Tafel dann, wenn sie die Türen öffnet und gespendete Lebensmittel weitergibt. Dennoch steht dieser Erfolg immer am Ende einer langen Kette, an denen viele Unterstützer beteiligt sind. So auch die Speditionen und Logistikdienstleister Nuss aus Wörth sowie Transac in Rülzheim. Ohne sie wäre nicht nur das große Angebot an frischem Gemüse bei der Tafel nicht aufrecht zu erhalten.

„Die haben ja sogar schon die Leerpaletten hergerichtet“, freut sich Uschi Bisanz. Die Leiterin der Wörther Tafel ist an diesem Vormittag mit weiteren sieben