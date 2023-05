Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit 2008 ist Heinz Sachs das Gesicht der Lokalen Agenda der Stadt Germersheim. Zum Monatsende muss er seinen Halbtagsjob bei der Stadtverwaltung an den Nagel hängen. Doch noch mindestens ein Jahr will er tun, was zu tun ist.

Heins Sachs ist ein Macher. Wenn er eine Idee hat oder einer seiner Mitstreiter, dann wird versucht diese Idee in die Tat umzusetzen – auch gegen Widerstände. Agenda kommt aus dem Lateinischen und