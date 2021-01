Führungswechsel bei Daimler Trucks: Neuer Leiter von Mercedes-Benz Trucks Operations bei der Daimler Truck AG ist Sven Gräble. Er folgt damit auf Gerald Jank, der nach mehr als 32 Jahren im Unternehmen zum 31. Januar 2021 in den Ruhestand geht.

Sven Gräble ist in seiner neuen Funktion für das weltweite Produktionsnetzwerk von Mercedes-Benz Lkw zuständig, zu dem die europäischen Standorte Wörth, Aksaray (Türkei) und Molsheim (Frankreich) sowie São Bernardo do Campo und Juiz de Fora (Brasilien) gehören. Zudem verantwortet er die Produktion von Daimler Lkw in Russland und die dortige Truck-Geschäftsentwicklung sowie die Geschäftsentwicklung Mercedes-Benz Special Trucks. Seit 2017 hatte er die Position als Head of Operations and Life Cycle Management Trucks & Buses in Asien inne.

Gräble übernimmt die Leitung von Mercedes-Benz Trucks Operations von Gerald Jank, der am 31. Januar in den Ruhestand geht. Gerald Jank trat 1988 nach seinem Studium als Ingenieur in die damalige Daimler-Benz AG ein. Im Laufe seines Berufslebens war er in mehreren leitenden Funktionen in der Pkw- und Lkw-Sparte des Daimler Konzerns in den Bereichen Entwicklung, Produktion und Vertrieb sowohl in Deutschland als auch international tätig. Seit September 2017 war Jank als Head of Mercedes-Benz Trucks Operations für das globale Mercedes-Benz Lkw-Produktionsnetzwerk, für den Geschäftsbereich Mercedes-Benz Special Trucks und die Russlandaktivitäten von Daimler Trucks zuständig.

Im globalen Produktionsnetzwerk von Mercedes-Benz Trucks werden an den europäischen Standorten Wörth, Aksaray und Molsheim sowie an den brasilianischen Standorten São Bernardo do Campo und Juiz de Fora Lkw der Marke Mercedes-Benz gefertigt. Insgesamt rund 21.000 Beschäftigte arbeiten nach Werksangaben an den Montagestandorten im Produktionsverbund. Zusammengenommen können an diesen Standorten jährlich bis zu 237.000 Fahrzeuge vom Band laufen, von wo aus sie an Kunden in Länder auf der ganzen Welt ausgeliefert werden.