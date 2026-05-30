Die Firma Vegatrans will im Kühgrund ein Verladeterminal für Lkw bauen. Im Vorjahr ist sie mit ihren Plänen im Stadtrat gescheitert. Jetzt hat das Unternehmen nachgebessert.

„Wir haben ja beim letzten Mal ein paar Hausaufgaben mitgenommen“, erinnerte Matthias Haag vom Ingenieurbüro Schönhofen aus Kaiserslautern an den Besuch im Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen vor gut einem Jahr. Damals hatte das Gremium, wie zuvor auch schon der Ortsbeirat Maximiliansau, die Änderung des Bebauungsplans „Im Kühgrund“ abgelehnt. Die Änderung war von der Zeltmann Kfz-Transfer GmbH beantragt worden. Diese will auf dem Gelände zwischen Maximiliancenter und dem Lkw-Werk von Daimler Truck eine Verladeterminal für Lastwagen bauen. Zeltmann ist eine 100-prozentige Tochter der „Vega International Car Transport and Logistic“, kurz: Vegatrans, aus Salzburg. Vegatrans ist weltweit tätig und gilt in Europa als Marktführer für die Überführung von Fahrzeugen, vor allem Lastwagen. Man habe regionale Gutachter dazugenommen und hoffe, mit den überarbeiteten Plänen die damaligen Bedenken der Ausschussmitglieder ausräumen zu können, so Haag.

Seit 2017 organisiert Zeltmann von Maximiliansau aus den Transport von neuen Daimler-Lkw zu den Kunden. Ein Großteil der neuen Lastwagen steht auf dem Schenck-Gelände direkt am Rhein, von wo aus die Fahrzeuge ausgeliefert werden. Etliche über die Straße, aber ein Großteil mit dem Zug. Seit 2019 sind es zwei Güterzüge pro Woche, die von Wörth aus in in Richtung Norditalien aufbrechen, verladen wird beim Containerspezialisten Contargo im Hafen. Nur jeder vierte Zug fährt in Richtung Norden. Künftig sollen die Züge täglich rollen, dafür wird das neue Verladeterminal gebraucht. Dafür bietet sich das rund 6,8 Hektar große Gelände an, weil dort schon eine zweigleisige Trasse in Richtung Landeshafen führt. Schienen müssen also nicht mehr verlegt werden. 2023 hat Vegatrans das Gelände gekauft.

Entwässerungsplanung geändert

Vor gut einem Jahr wurde im Ausschuss die Entwässerungsplanung kritisiert, weil die Entwässerungsfläche zu nah am Fachmarktzentrum liege und große Wassermengen im Ernstfall nicht aufnehmen könne. Außerdem gab es Bedenken wegen der Verkehrsführung über den Kreisel an der Jet-Tankstelle und der Linksabbiegerspur. Dort ist das Verkehrsaufkommen jetzt schon relativ hoch. Man befürchtete, dass es dort zu noch mehr Rückstaus und Unfällen käme, wenn zusätzlich rund 20 Lkw pro Stunde dort durchfahren müssten, um zum Verladeterminal zu kommen.

Neben Haag und vier weiteren Fachleuten war auch Swen Beckmeier, Geschäftsführer von Zeltmann, in den Ausschuss gekommen, um Überzeugungsarbeit zu leisten. Mit Erfolg. Bei zwei Enthaltungen wurden die Änderung des Flächennutzungsplan sowie der Bebauungsplan angenommen. Das letzte Wort hat jetzt der Stadtrat.

Neben dem Verladeterminal und einer Werkstatt sowie einem Betriebsgebäude soll ein Parkplatz mit 985 Stellplätzen für Lkw gebaut werden. Die Oberflächenentwässerung erfolgt über sogenannte Katenrinnen in Regenwasserkanäle. Im Osten des Geländes soll das Oberflächenwasser dann in den tiefergelegenen Wald fließen. Die Regenwasserkanäle sollen als Stauraumkanal ausgebaut werden. So soll eine problemlose Entwässerung möglich sein, auch wenn bei temporär steigendem Grundwasserspiegel nur eine kleine Versickerungsfläche zur Verfügung steht.

Neues Verkehrsgutachten

Geändert wurde die geplante Verkehrsführung, eine Privatstraße zwischen Lkw-Werk und Verladeterminal wird es nicht geben. Die neue Trucks werden vom Daimler-Gelände über die B9 zum Vegatrans-Gelände fahren. Beim Ingenieurbüro Koehler & Leutwein, einem Fachbüro für Verkehrswesen, wurde ein neues Verkehrsgutachten in Auftrag gegeben. Ein erstes Gutachten war bereits 2023 erstellt worden. Beide kommen zu dem Ergebnis, dass die Verkehrssituation unproblematisch ist. In der Maximilianstraße wurden innerhalb von 24 Stunden zwischen 11.200 und 11.400 Fahrzeuge gezählt. Die DLW-Straße war demnach mit maximal 6100 Fahrzeugen innerhalb von 24 Stunden belastet, der Kühgrunddamm mit 5500. Die Gutachter kommen weiter zu dem Ergebnis, dass durch das Verladeterminal und die Zwischenlagerung auf dem Gelände jährlich rund 1,4 Millionen Fahrzeugkilometer und damit rund 585 Tonnen CO2 eingespart werden könnten. Beckmeier bestätigte auf Nachfrage, dass das Schenck-Gelände am Rhein nach Fertigstellung des Verladeterminals aufgegeben werden soll.

Nicht ganz unproblematisch gestaltet sich die Suche nach Ausgleichsflächen. Laut Haag seien 90.000 Quadratmeter an Kompensation erforderlich. „Das ist im Raum Wörth fast nicht möglich“, sagte Haag. Man sei in enger Abstimmung mit dem Naturschutzbund Südpfalz sowie verschiedenen anderen Organisationen und einigen Landwirten. Die vorgesehen Biotopflächen reichen bis nach Rheingönheim. Das Gros liege aber im Landkreis Germersheim, betonte Haag, der sicher ist, dass die Vorgaben erfüllt werden können.