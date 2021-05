Ein Lastwagen-Fahrer war am Montag gegen 16.30 Uhr in der Jahnstraße in Lingenfeld unterwegs und bog in die Germersheimer Straße ab. Dabei streifte sein Anhänger nach Angaben der Polizei ein Verkehrsschild, das dadurch verbogen und beschädigt wurde. Statt sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Fahrer einfach weiter. Zeugen, die Hinweise zu dem Lkw geben können, sollen sich bei der Polizei Germersheim unter 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de melden.