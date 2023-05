Der Straßenverkehr in Zeiskam, insbesondere in der Bahnhofstraße, sorgte zum wiederholten Mal für heftige Diskussionen im Gemeinderat. Jüngst gleich zu Beginn in der Einwohnerfragestunde.

Die Bahnhofstraße ist in einem desolaten Zustand, insbesondere wenn sie unter Wasser steht, was immer wieder vorkommt, kritisierte eine Bürgerin. Darüber hinaus forderte sie ein Durchfahrtverbot für Lastwagen über 3,5 Tonnen. Zum einen, weil dort so viel Lkw-Verkehr herrsche, zum anderen, weil Busse, Lastwagen und landwirtschaftliche Fahrzeuge die Verkehrsinseln auf der falschen Seite umfahren. Zwar habe es vor etwa drei Jahren eine Verkehrszählung durch den Landesbetrieb Mobilität (LBM) in der Bahnhofstraße gegeben, aber das Ergebnis, das man abwarten wollte, bevor man etwas ändert, liege immer noch nicht vor.

Ortsbürgermeisterin Susanne Lechner (FWG) sagte, dass das Ordnungsamt erst vor drei Wochen beim LBM nachgehakt und an die Ergebnisse der Verkehrszählung erinnert hat, die aber noch nicht online zur Verfügung stünden. Sie wolle das Thema auf die Tagesordnung der nächsten Ratssitzung nehmen. Lechner wiederholte, dass sich der Rat einig war, nichts ohne diese Ergebnisse zu unternehmen, da man nicht einfach den Verkehr von der Bahnhof- in die Friedhofstraße verlagern wolle.

Bernhard Renz (Bürger für Zeiskam) sagte, dass Lechner in einer früheren Sitzung gesagt hat, dass die Auswertung der Verkehrszählung der Verbandsgemeinde vorliegt. Verbandsbürgermeister Gerald Job (FWG) sagte daraufhin zu, nachhaken zu wollen. Da es sich bei der Bahnhofstraße um eine Landesstraße handelt, könne sie der Gemeinderat nicht so ohne weiteres sperren, wie das verschiedentlich angeregt wurde.