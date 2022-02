Gegen 18.30 Uhr kam es am Dienstag auf der A8 Höhe Karlsbad in Fahrtrichtung Karlsruhe aus bislang unbekannter Ursache zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW. Der LKW schob den PKW auf die Mittelleitplanke, so dass das Heck des Wagens in den Gegenverkehr Richtung Pforzheim ragte. Der 39-jährige PKW-Fahrer wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der 79-jährige LKW-Führer blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 70.000 Euro geschätzt. Zur Bergung des PKW war ein Kran erforderlich und die Autobahn musste in beide Richtungen teilweise gesperrt werden.