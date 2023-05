Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Daimler macht mit der Energiewende und Klimazielen Ernst: Mit dem geplanten Logistikzentrum geht der Konzern einen neuen Weg. Aber noch sind einige Fragen offen

Daimler will seine Produktion in Wörth auf „grüne Beine“ stellen. Das neue Logistikzentrum zwischen Daimler-Teststrecke und Lastwagenwerk wäre ein Schritt in diese Richtung. Thomas Neckenich