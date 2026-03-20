Ein Sattelauflieger samt Schiffscontainer ist im Zeitraum von Mittwoch, 19. März, 16 Uhr, bis Donnerstag, 20. März, 4 Uhr, in Germersheim gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, schlugen die bislang unbekannten Täter in der Hamburger Straße zu. In dem Container auf dem geparkten Lkw befanden sich demnach hochwertige Elektrogeräte. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich laut Polizeiangaben auf rund 100.000 Euro. Sie hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizeiinspektion Germersheim, Telefon 07274 958-0 zu melden.