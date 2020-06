Am Pfingstmontag, um 08.20 Uhr, teilte eine Verkehrsteilnehmerin bei der Polizei mit, dass ein Sattelzug mit bulgarischem Kennzeichen auf der A 65 von Landau in Schlangenlinien in Richtung Karlsruhe fährt und teilweise andere Verkehrsteilnehmer gefährden würde. Eine Streife der Polizeiinspektion Wörth konnte den Lkw bei der Anschlussstelle Wörth-Dorschberg anhalten und den Fahrer, einen 50-jährigen Bulgaren, einer Kontrolle unterziehen. Die Beamten stellten demnach „zweifelsfrei“ fest, dass der Fahrer Alkohol getrunken hatte. Ein Test ergab 2,56 Promille.

Der Sattelzug wurde sichergestellt und der Führerschein des Mannes beschlagnahmt. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise gefährdet wurden, sich mit ihr in Verbindung zu setzen, Telefon 07271 92210. Insbesondere der Fahrer eines silbernen Mercedes, der Fahrer eines roten VW Polo mit SÜW-Kennzeichen und der Fahrer eines silberfarbenen Lkw werden als Zeugen gesucht.