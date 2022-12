Mehr als 4000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalles, der sich am Freitagmorgen kurz nach 9 Uhr auf der B9 in Höhe der Ausfahrt Rülzheim-Süd ereignete, informierte die Polizei. Nach Zeugenangaben wollte ein 35-jähriger Autofahrer einen Lastwagen überholen, als dieser plötzlich nach links ausscherte. Der Autofahrer musste daraufhin in einen Acker neben der Fahrbahn ausweichen. Der Fahrer blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Hinweise zum Verkehrsunfall nimmt die Polizei Germersheim telefonisch unter der Telefonnummer 07274 9580 entgegen oder per E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de.