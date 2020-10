Ein bislang unbekannter Lastwagenfahrer befuhr mit seinem Gespann am Mittwoch, gegen 1.25 Uhr, die Straße „Schloßberg“. Bei einem Wendevorgang streifte er nach Polizeiangaben einen am Fahrbahnrand geparkten Wagen und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 2000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, sollen sich unter Telefon 07274-9580 oder unter pigermersheim@polizei.rlp.de bei der Polizei in Germersheim melden.