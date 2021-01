Am Montag befuhr um 20.35 Uhr der Fahrer eines Sattelaufliegers die B 427 zwischen Winden und Minfeld. Am Ortseingang Minfeld kam der Fahrer von der Fahrbahn ab und überfuhr eine Mittelinsel, so die Polizei. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde deutlicher Atemalkoholgeruch bei dem Fahrer festgestellt. Ein Vortest bei dem 41-jährigen Fahrer erbrachte einen Wert von 2,2 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.