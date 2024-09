Ein Lkw-Fahrer hat sich am Mittwochnachmittag in Herxheim nach dem Weg nach Bellheim erkundigt. Er soll hierbei stark nach Alkohol gerochen haben. Polizeibeamte suchten nach dem Lkw und entdeckten ihn vor einer Bellheimer Firma. Ein Alkoholtest bei dem 37-Jährigen zeigte einen Wert von 2,1 Promille an. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt. Er wird sich in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.