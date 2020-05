Auf der L549 zwischen Kandel und Rheinzabern kam es am Freitag um 8.55 Uhr zu einem Unfall: In Höhe der Anschlussstelle zur A65 Kandel-Mitte musste ein Fahrer, der nach Rheinzabern unterwegs war, sein Auto laut Polizei verkehrsbedingt abbremsen und zog sein Fahrzeug hierbei etwas nach links über die Mittellinie. Ein entgegenkommender Lkw-Fahrer streifte ihn aufgrund dessen beim Vorbeifahren. Der Brummifahrer habe sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Hinweise an die Polizeiinspektion Wörth, Telefon 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de.