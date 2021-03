[Aktualisiert, 12 Uhr] Nach einem Unfall auf der A5 zwischen Karlsruhe-Süd und Rastatt am Dienstagmorgen gegen 6.14 Uhr kommt es zu Verkehrsbehinderung in Richtung Süden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 22-Jähriger Lkw-Fahrer aus bislang ungeklärten Gründen in die Leitplanke. Der Fahrer blieb unverletzt. Das Fahrzeug musste zunächst durch die Feuerwehr gesichert werden, da das Führerhaus über eine Böschung hinausragte und abzurutschen drohte. A Die rechte und mittlere Spur war wegen Bergungsarbeiten noch bis 12 Uhr gesperrt.