In der Nacht zum Samstag wurde in ein Unternehmen in Straubenhardt eingebrochen und vom Betriebsgelände gleich drei Lkw gestohlen. Die dringend Tatverdächtigen konnten wenige Stunden später südlich von Prag festgenommen werden. Nach den bisherigen Ermittlungen drangen die Täter gewaltsam in das Unternehmen ein. Im Bürogebäude brachen die Täter mehrere Schränke und Türen auf und konnten dabei Bargeld, eine Kaffeemaschine und mehrere Originalschlüssel abgestellter Transporter an sich nehmen. Drei neuwertige Klein-Lkw mit einem geschätzten Wert von rund 100.000 Euro nahmen sie vom Betriebsgelände mit. Über GPS konnten die Fahrzeuge auf der Stadtautobahn südlich von Prag geortet werden. Nach Kontaktaufnahme mit der tschechischen Polizei und dem Einsatz eines Polizeihubschraubers wurden ein Pole im Alter von 45 Jahren und zwei weitere polnische Männer im Alter von jeweils 55 Jahren, die die Lkw fuhren, festgenommen.