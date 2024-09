Am kommenden Wochenende, von Samstag, 7., bis Montag, 9. September, wird auf dem Kirchenplatz das 45. Straßenfest gefeiert. Die Verkaufsbuden der rund 16 Vereine öffnen um 17 Uhr am Samstag. Die Stadtkapelle unterhält traditionsgemäß ab 17.30 Uhr bei der Eröffnung. Bürgermeister Marcus Schaile eröffnet zusammen mit Festausschuss-Vorsitzendem Ingo Schneider das Fest mit Freibier offiziell gegen 18 Uhr. Ab 20 Uhr gibt es Livemusik mit der „Calia Club Band“.

Karussellfahrten

Der Ausschank beginnt am Sonntag, um 11 Uhr. Ein Frühschoppenkonzert mit der „TC Bigband“ beginnt gegen 11.30 Uhr. Der Kindernachmittag von 14 bis 17 Uhr mit offener Bühne für die Vereine und Kinderanimation schließt sich daran an. Anlässlich des Jubiläums zum 45. Germersheimer Straßenfest sind alle Kinder in diesem Zeitfenster zur kostenfreien Karussellfahrt eingeladen. Ab 19 Uhr gibt es Livemusik mit der „Lys&Car Band“.

Mittagstisch

Am Montag startet der Festbetrieb auf dem Kirchenplatz wieder um 11 Uhr. Das Seniorenorchester der Stadt unterhält über die Mittagszeit. Ein besonderes Angebot halten die teilnehmenden Vereine von 11.30 bis 14.30 Uhr bereit. In dieser Zeit gibt es an den Straßenfest-Ständen ein Mittagstischangebot beziehungsweise reduzierte Preise gegenüber der regulären Speisekarte. Den musikalischen Abschluss übernimmt ab 19 Uhr „Yesterday's Gone“.