Das Schöne am Jahresbeginn ist für junge Leute, dass sie noch alle Ferien vor sich haben. Für die schönsten Wochen des Jahres im Frühling, Sommer und Herbst gibt es zahlreiche Freizeitangebote. Eine Übersicht, die laut Kreisverwaltung ständig ergänzt wird, findet sich auf deren Homepage. Zur Auswahl stehen Ferienbetreuungen vor Ort und Fahrten, eintägige und mehrtägige Veranstaltungen mit und ohne Übernachtung. Auf der Internetseite finden sich Anbieter aus dem Kreis Germersheim und von außerhalb. Es gibt auch inklusive Angebote für Kinder mit Beeinträchtigung. Kindern und Jugendlichen biete sich eine Chance für schöne Ferien in der Gemeinschaft, Eltern für eine Entlastung, um Beruf und Familie unter einen Hut zu bekommen, so Erster Beigeordneter und Jugenddezernent Christoph Buttweiler.

Info