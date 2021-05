Ein Gesamtschaden von rund 14.000 Euro ist das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend an der Kreuzung Goethestraße und Dieselstraße in Ettlingen ereignete. Gegen 19 Uhr war der 32-jähriger Lenker eines Linienbusses von der Goethestraße in Richtung Dieselstraße gefahren und hat dabei die Vorfahrtsregelung nicht beachtet. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision mit dem herannahenden VW-Polo eines 24-Jährigen. Der Schaden am Linienbus wird auf rund 10.000 Euro beziffert, verletzt wurde niemand.