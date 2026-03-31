Zu Zugausfällen kommt es von Samstag bis Freitag, 4. bis 24. April, unter anderem auf der Linie RE 4. Grund dafür sind Bauarbeiten zwischen Ludwigshafen-Hauptbahnhof und Schifferstadt, teilt DB Regio Mitte mit. Bei den Zügen der Linie RE 4 zwischen Karlsruhe-Hauptbahnhof und Mainz-Hauptbahnhof/Frankfurt-Hauptbahnhof entfallen die Haltestellen Phillipsburg, Germersheim, Speyer-Hauptbahnhof und Schifferstadt. Die RE-Züge 4486 um 6.32 Uhr und 4470 um 8.47 Uhr halten in Speyer-Hauptbahnhof. Durch die Umleitung der Züge der Linie RE4 über Schwetzingen/Mannheim fahren sie über die Bahnhöfe Hockenheim, Schwetzingen und Mannheim-Hauptbahnhof.