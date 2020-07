Der Vorstand der SPD Lingenfeld hat Markus Kropfreiter einstimmig als Landtagskandidaten für den neuen Wahlkreis 51 – bestehend aus den Verbandsgemeinden Lingenfeld, Bellheim und Offenbach sowie der Stadt Germersheim – vorgeschlagen. Als Ortsbürgermeister kenne Kropfreiter die Anliegen der Bürger vor Ort, sagt der örtliche SPD-Vorsitzende Sebastian Ungeheuer. Kropfreiter will im Falle des Einzugs in den Landtag zwar seinen Beruf als Personalreferent aufgeben, aber Lingenfelder Ortsbürgermeister bleiben. Er könne durch diese Kombination kommunale Themen im Landtag voranbringen und etwas für die Menschen vor Ort erreichen. Die Nominierungskonferenz soll am 12. September in der Verbandsgemeinde Offenbach stattfinden.